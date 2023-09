Des abus sexuels ont eu lieu au sein de l'abbaye d'Hauterive

Un ancien moine de l’abbaye d’Hauterive a commis des attouchements sur des femmes majeures dans les années 1980 et 1990. Si les faits sont anciens et aujourd’hui prescrits, la communauté souhaite faire la lumière sur ce qu’il s’est passé et cherche des témoignages. «La communauté de l’abbaye d’Hauterive connaît aussi le profond regret et la douleur d’avoir été le lieu où des femmes disent avoir subi des abus d’ordre sexuel, être trahies dans leur confiance et blessées dans leur foi», écrit le Frère Marc de Pothuau dans un communiqué rendu public.

D’un premier témoignage d’attouchements reçu en 2019, le supérieur actuel en a découvert cinq autres identiques en faisant des recherches. Un ancien moine, qui avait été retiré de sa charge à l’hôtellerie à la suite d’une première plainte puis…