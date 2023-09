Deux médecins intègrent des sociétés de renom

HFR. L’Hôpital fribourgeois voit deux de ses médecins nommés à «des fonctions importantes», annonce un communiqué. Anis Feki, professeur et médecin-chef du service de gynécologie et d’obstétrique depuis 2011 est le premier Suisse à devenir président de la European Society of Human Reproduction and Embryology. Cette société se définit comme une «plateforme pour la santé des femmes et la santé reproductive». Quant au professeur et médecin-chef de chirurgie orthopédique Moritz Tannast, il a été élu au sein de l’International Hip Society, soit la société internationale de la hanche. Cette dernière «réunit une centaine de membres à vie dans le monde» et vise à développer la recherche et la pratique du traitement des problèmes de hanche.