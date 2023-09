En août, le chômage est resté stable

EMPLOI. Emplois. Par voie de communiqué, le Service public de l’emploi (SPE) annonce que le taux de chômage dans le canton de Fribourg est resté stable durant le mois d’août. Soit à 2% de la population active, comme en juillet. Une stabilité qui s’observe dans les districts de la Gruyère (2%) et du Lac (1,3%). Le taux de chômage augmente de 0,1 point en Sarine (2,8%), en Veveyse (2%), en Glâne (1,8%) et dans la Broye (2%). Le district de la Singine, lui, enregistre une hausse de 0,2 point (1,2%). A l’échelon national, le taux de chômage s’établit également à 2%, soit une hausse de 0,1 point. En août toujours, l’effectif des chômeurs dans le canton s’élève à 3539 personnes et celui des demandeurs d’emploi 6855 (4%). Si le SPE fait état «d’une robustesse du marché du travail», il souligne…