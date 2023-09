Face au Servette FC, un gardien bullois rêve d’en imiter un autre

Le FC Bulle reçoit le grand Servette FC ce samedi en 16e de finale de la Coupe de Suisse.

La dernière victoire des Gruériens face aux Genevois remonte au 18 juillet 1992, en LNA.

Rencontre entre le gardien de l’époque, Bertrand Fillistorf, et l’actuel, Killian Ropraz.

GLENN RAY

FOOTBALL. Bulle a tiré le gros lot en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Les hommes de Cédric Strahm affrontent le Servette FC – actuel 8e de Super League – ce samedi (19 h) au stade de Bouleyres. Un adversaire de gala face auquel la formation gruérienne affiche un bilan de sept défaites, trois matches nuls et une seule victoire. Légende du club, le gardien fribourgeois Bertrand Fillistorf, aujourd’hui âgé de 62 ans, était de celle-ci un certain 18 juillet 1992. Trente et un an plus tard, c’est au Vuadensois…