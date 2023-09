GRUYÈRES

Gervais Bussard est décédé le 31 août dernier, à l’âge de 86 ans. Sa famille et ses amis lui ont rendu un dernier hommage lundi 4 septembre, en l’église Saint-Théodule à Gruyères.

Gervais vint en ce monde dans la famille de Raymond Bussard et Lucie Castella. Il est le cadet d’une famille de six garçons. Après son école primaire à Gruyères et l’école régionale, il s’en alla à 17 ans pour Zofingen en vue d’apprendre le métier de sellier et de se familiariser avec le suisse allemand pendant trois ans. Une anecdote qu’il aimait raconter, lors de son premier départ en train: «A la gare de Berne, noire de monde, j’ai eu peur… Puis j’ai appris que c’était la finale de la Coupe du monde de football 1954, avec la victoire de l’Allemagne sur la belle équipe de Hongrie.»

Vers 1958, il est…