Gruyère: joli succès pour le Bus alpin entre Charmey et le parking du Gros Mont

L’objectif était d’offrir une alternative à la voiture pour rejoindre les points de départs des sentiers de randonnées et de loisirs de la région. Il est réussi, selon le Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut. Le bus alpin, fruit d’une collaboration entre l’association éponyme, la commune de Charmey, le canton de Fribourg, les TPF et le Parc naturel a véhiculé 235 personnes de Charmey au parking du Gros Mont entre le 17 juillet et le 13 août. «Fort de succès, le groupe de projet travaillera dès cet automne, au renouvellement de l’offre pour la saison 2024», promet le Parc naturel Gruyère Pays-D’Enhaut dans un communiqué. PB