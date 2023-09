Il faudra être patient pour sortir du parking de Saint-Léonard après les matches

Ceux qui auront la chance de trouver une place dans le nouveau parking public adossé à la BCF Arena les soirs de match devront s’armer de patience pour repartir. La Préfecture de la Sarine annonce retarder la sortie après les rencontres.

«Les utilisateurs du parking Saint-Léonard doivent compter avec l’impossibilité de sortir du parking St-Léonard dans l’heure (probablement un peu moins) suivant la fin du match», souligne-t-elle dans son communiqué et propose aux utilisateurs de différer leur départ ou de choisir une autre possibilité de parking sur le plateau d’Agy. Le but étant de fluidifier le trafic et d’assurer la sécurité aux abords de la patinoire.

Pour rappel, le parking de 238 places va ouvrir durant la première semaine de septembre. Les soirs de match, le nombre de places pour…