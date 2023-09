Interdiction temporaire de construire pour Semsales et Auboranges

Auboranges, Semsales, Chénens et Meyriez sont soumises temporairement à une interdiction de construire. En cause, leurs zones à bâtir surdimensionnées, indique vendredi un communiqué de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).

En 2018, le Plan directeur cantonal comptait 27 communes dans lesquelles la zone à bâtir devait être redimensionnée. «Entre-temps, 23 communes ont mis à jour leur plan d’aménagement local ou mis à l’enquête des mesures à cet effet». Les quatre communes restantes et précitées «n’ont pris aucune mesure en vigueur, malgré trois rappels écrits de la DIME».

L’interdiction s’appliquera jusqu’à ce que ces dernières «aient mis à l’enquête publique les mesures pour redimensionner les zones à bâtir». A noter…