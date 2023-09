Journées européennes du patrimoine: deux événements prévus à Romont

Les Journées européennes du patrimoine qui se déroulent les 9 et 10 septembre ont pour thème cette année «Réemploi et recyclage». A Romont, le Vitromusée propose dimanche deux événements autour du recyclage du verre. Le premier est une visite guidée en compagnie de la géologue minéralogiste Sophie Wolf et de l’historienne de l’art Katrin Kaufmann (14 h à 15 h). L’artiste suisse Thomas Blank proposera ensuite une démonstration du recyclage du verre (15 h à 17 h).

D’autres événements se tiendront dans le canton, notamment au bâtiment de l’école professionnelle en arts appliqués Eikon, à Fribourg, qui accueillait une minoterie, puis une fabrique de pâtes alimentaires. EF