Léo Escrieut remporte la Tsarmê Bike

VTT. Le Vuadensois Léo Escrieut (photo) a remporté samedi la course U19 de la Tsarmê Bike. A Charmey, le vététiste de la Pédale bulloise s’est imposé en 39 minutes sur le tracé de 15 kilomètres. Il a devancé le Marsensois Neo Piccand de 46 secondes et le Gumefensois Baptiste Chesnau de plus de trois minutes. Dans la catégorie U17 sur la même distance, les Gruériens Nathan Dafflon et Tim Piccand ont respectivement terminé 1er et 2e. A noter encore, le deuxième rang d’Aubin Favre (Pringy) et la troisième place de Marie Muller (Charmey) chez les U15. GR