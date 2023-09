L’Etat estime en faire déjà assez

LANCEURS D’ALERTES. Le Conseil d’Etat vient de répondre à une motion populaire déposée l’an dernier à propos de la protection des lanceurs d’alertes. «Encourager les personnes concernées à signaler des actes répréhensibles et les protéger lorsqu’elles le font est essentiel pour la prévention de la corruption dans les secteurs public et privé, rappelle-t-il en préambule. Leur donner les moyens de s’exprimer sans crainte de représailles peut aider les autorités à détecter et à dissuader des violations de la loi.» Dans son message, le gouvernement reconnaît que «l’action des lanceuses et lanceurs d’alerte est conforme à l’intérêt public et qu’il y a lieu de leur offrir une protection suffisante». Il estime toutefois que la Constitution et la législation cantonales ne constituent pas le bon…