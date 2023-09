L’Homme inarrêtable au Moléson

CYCLISME. Sur la lancée de son premier top 10 en Coupe du monde de VTT, Maxime L’Homme a remporté mercredi soir la course de côte Pringy-Moléson. Le Vuadensois de 20 ans a «avalé» les 4,8 kilomètres (et 375 m de dénivelé) en 13’45, reléguant les frères Robin et Thomas Bussard à respectivement 36 et 46 secondes. Chez les dames, le meilleur chrono a été réalisé par la Polonaise Karolina Migon en 16’43. Meilleure régionale, la Bulloise Léa Stern a terminé 4e à trois minutes. Le Tour du canton de Fribourg se finira par le Grand Prix de Porsel, le 24 septembre prochain.