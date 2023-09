VTT. Brillant dixième de la dernière Coupe du monde U23 en Andorre, le Vuadensois Maxime L’Homme n’est pas parvenu à rééditer l’exploit dimanche aux Gets. Dans la station française, le vététiste de 20 ans a bouclé les 23,2 kilomètres de l’épreuve en 1 h 10, à plus de cinq minutes de la tête. Le Gruérien prendra part aux deux dernières manches de la Coupe du monde, qui se tiendront au mois d’octobre aux Etats-Unis et au Canada.