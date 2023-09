La BéniCup, ce «bon échauffement»

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Ils vont tourner, résister et transpirer dans la salle omnisports de Bulle ce samedi. La FSG locale y organise la 4e édition de la BéniCup, le concours de gymnastique aux agrès. Au menu, barres parallèles, barre fixe, saut, sol et anneaux pour les quelque 330 participants des catégories C3 à adultes annoncées au rendez-vous gruérien. Parmi eux, l’éternelle Marlyse Moret (FSG Bulle, 1985, CD) ou la championne cantonale en titre Mélissa Conus (Gym Ursy, 2003, C7).

Un concours plus ouvert

Ces deux régionales auront fort à faire cette année. «Ce sera un peu plus ouvert, car on accueille des athlètes genevoises, explique le Bullois Damien Vionnet, responsable du concours. Et des Jurassiennes, qui sont en principe excellentes aux agrès. Le niveau va donc augmenter.» Se…