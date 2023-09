La Bourgeoisie reprend un terrain

ROMONT. Les membres de la Bourgeoisie de Romont ont suivi leur comité jeudi soir en assemblée. Lors de celle-ci, il a proposé l’achat du domaine des Rochettes-Dessous, situé près du PAA de Romont, pour un montant de 1,2 million de francs. Cette surface de 258 000 m2 fait l’objet d’un droit de préemption, comme l’explique le président Jean-Denis Cornu. «Nous l’avions vendue en 2016 à une famille d’agriculteurs, qui l’exploitait. Comme elle n’exerce plus, nous avons décidé de la racheter.» Dans quel but? «Le canton aura besoin de terrains à l’avenir, afin de les échanger avec d’autres, touchés par différents travaux, tels que la route de contournement. Nous avons effectué cette acquisition afin de la revendre plus tard à l’Etat.»