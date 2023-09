La buvette de la patinoire reprise par deux Veveysannes

LES PACCOTS. Deux tenancières reprennent le flambeau de la buvette de la patinoire des Paccots. Léa Pichard, de la Frasse, et Melody Jaquier, de Prayoud, ont gagné la confiance de la commune de Châtel-Saint-Denis et animeront ainsi Les Dzotes resto-bar. Les nouvelles exploitantes, issues du monde de la restauration, devraient ouvrir sept jours sur sept dès que les travaux seront terminés, normalement le week-end de la bénichon, selon Le Messager. Le restaurant fait désormais partie intégrante de l’infrastructure, qui prévoit également des vestiaires revisités et une installation technique pour la glace. Pour mémoire, le duo remplace Sophie Krähenbühl et Philippe Genoud, qui avaient décidé de raccrocher leurs tabliers en mars 2022 (La Gruyère du 22 février 2022). TC