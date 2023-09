La Corrida, c’est «déjà là»

COURSE À PIED. La 46e Corrida bulloise n’a lieu «que» dans huitante jours et il est déjà temps de la préparer. Telle est l’invitation de l’organisateur et du Sporting Athlétisme Bulle avec le lancement des traditionnels entraînements en commun, du 4 septembre au 11 novembre. Deux changements à noter cette année: les onze séances se dérouleront le lundi (au lieu du mardi) et le rendez-vous est fixé à 18 h 30 devant la fontaine à l’entrée de la forêt de Bouleyres, à Bulle.

«Ces entraînements de groupes (de 60 à 90 minutes) s’organiseront selon quatre niveaux de performances, pour convenir autant aux personnes découvrant la course à pied qu’à celles visant un chrono à la Corrida», expose la Riazoise Laura Turrini, coresponsable de cette préparation encadrée et entièrement gratuite. Tout un…