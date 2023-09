La FEDE et les syndicats s'insurgent contre un vote du Grand Conseil

La FEDE dénonce un «putsch» du conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, les syndicats une décision qui «bafoue les droits syndicaux et démontre que le gouvernement ne prend plus en compte l’avis du personnel et de ses représentants».

Ce vendredi matin, le Grand Conseil a accepté à une voix près par 48 voix contre 47 et 3 abstentions un nouveau mode d’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance. Un vote qui a rapidement fait réagir la FEDE et les syndicats qui ont envoyé des communiqués aux médias.

Un référendum en vue?

«Le gouvernement a décidé de priver la FEDE et le SSP de la capacité de désigner eux-mêmes leurs représentants qui seront dorénavant élus dans le cadre d’une votation générale au sein de l’ensemble du personnel de la…