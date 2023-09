Lancement du 18e prix à l’innovation agricole

FRIBOURG. La 18e édition du prix a l’innovation agricole a été lancée hier. Mis sur pied par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), il récompense tous les deux ans les projets innovants dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce prix «représente un outil pour répondre aux nombreux enjeux auxquels l’agriculture devra faire face: sécheresse, autoapprovisionnement, biodiversité…», souligne un communiqué de presse. Les inscriptions pour les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre, via le formulaire disponible sur le site www.innovation-pia.ch. Les 30 000 francs de gains seront ensuite répartis selon l’appréciation du jury. Le trophée du public, d’un montant de 5000 francs - une nouveauté de l’édition 2022 - sera reconduit. La remise…