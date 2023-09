L'ancienne cheffe de la police bulloise nommée à la tête de la FEDE

Dès le 1er janvier, Isabelle Castella prendra la tête de la faîtière des associations du personnel de l’Etat (FEDE). Cette habitante d’Albeuve a d’abord travaillé dans le domaine bancaire, chez Lombard-Odier, Postfinance, Credit Suisse et dans le domaine des soins au home de la Vallée de la Jogne. Elle a aussi exercé plusieurs fonctions durant seize ans au sein de la police cantonale et a été cheffe de la police communale bulloise de 2020 à 2023.

«Si j’ai décidé de me lancer dans ce défi, c’est parce qu’il me paraissait découler très logiquement de mon parcours varié et enrichissant. J’aime défendre les droits des personnes et j’ai toujours eu l’esprit militant. J’aime me battre pour ce que je crois juste», indique cette dernière par voie de communiqué.

La future présidente entend s’engager notamment pour une augmentation des effectifs dans les services sous-dotés et pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Elle remplace Bernard Fragnière, qui part à la retraite après quinze ans à la tête de la FEDE. EF