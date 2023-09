Le canton fixe un cadre au développement durable dans les écoles

Afin de poursuivre la stratégie de développement durable de l’Etat de Fribourg 2021-2031 et le plan climat cantonal 2021-2026, le département de la formation et des affaires culturelles (DFAC) veut renforcer l’éducation en vue du développement durable au sein des écoles fribourgeoises. Elle a d’ailleurs tenu une conférence de presse lundi matin à l’école du Platy, à Villars-sur-Glâne, qui «a concrétisé l’engagement des élèves et de l’équipe enseignante par un sentier de la biodiversité après deux ans de travail dans les classes», souligne le communiqué de la DFAC. Un projet parmi tant d’autres, à la portée de tous et permettant de créer des liens entre différents partenaires.

Lundi la DFAC a présenté son guide, élaboré par le réseau cantonal de coordination, à l’attention des écoles, afin…