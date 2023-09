Télévision

A New York, le magazine Runway fait et défait la mode au gré des avis souverains de sa tyrannique et redoutée éditrice, Miranda Priestly. Alors qu’elle n’en avait pas le profil, Andy devient son assistante, y voyant là un tremplin vers une illustre carrière de journaliste. Elle va découvrir que l’enfer est peut-être bien sur terre...

Samedi, à 21 h, sur RTS1