Le drive-in cinéma de la station de La Berra est de retour

Choix de ses clients sur les réseaux sociaux, Uncharted et Encanto seront les deux films à l’affiche de la quatrième édition du drive-in cinéma de la station de la Berra.

Les 22 et 23 septembre, chaque film commencera sur le parking du Brand à 20h30, mais l’accès sera possible dès 18h. Pour y participer, il faudra payer un billet par voiture. «Une restauration à la façon drive-in à l’américaine est proposée: burger, frites, hot-dog, pop-corn et boissons seront servis avec possibilité de manger dans son véhicule ou aux cantines du restaurant du Brand. La projection se fera en version française sur écran géant. En se synchronisant sur une fréquence radio annoncée, chacun pourra écouter le film avec une bonne qualité sonore», a indiqué la station de la Berra dans un communiqué.

Les entrées sont en vente sur www.laberra.ch. GB