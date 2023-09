Le festival Michel Corboz en un coffret

Un ensemble de 33 disques enregistrés en public témoigne des grandes heures de l’Ensemble vocal de Lausanne.

ÉLISABETH HAAS

ART CHORAL. Rendre hommage tout en faisant œuvre de mémoire. Les amis et personnes qui ont côtoyé le chef de chœur Michel Corboz (disparu en 2021) n’ont pas oublié l’émotion que ses concerts fribourgeois ont dégagée durant neuf festivals bisannuels. Entre 1987 et 2003, le fondateur et ancien directeur de l’Ensemble vocal de Lausanne a mené ses choristes sur des sommets d’interprétation.

Le preneur de son Joseph Rotzetter a capté ces instants de grâce en public: il les rend disponibles aujourd’hui, grâce à l’engagement d’une association présidée par Serge Chammartin. Au total, l’association publie un coffret de 33 CD, qui réunit l’intégralité des 31 concerts dirigés…