Le monde de Jamy

FRANCE3, MERCREDI, À 21 H 10

Incendies, réchauffement, surexploitation: comment sauver nos forêts?

Au cours de l’été 2023, les forêts ont brûlé partout dans le monde, y compris en France. L’enjeu est de taille, puisque les arbres et la végétation absorbent le CO2. Dans ce numéro, Jamy Gourmaud et Eglantine Emeyé enquêtent auprès de celles et de ceux qui se battent, parfois au péril de leur vie, pour protéger les arbres. Jamy commence par accompagner un pilote de Canadair en intervention. Puis il s’intéresse au sort des animaux de la forêt, menacés par les feux. Ensuite, Jamy et Eglantine suivent une opération de prévention: dans le sud de la France, on sauve des chênes menacés par la sécheresse en les faisant migrer vers les forêts du Nord-Est où le climat est plus clément. Enfin, ils…