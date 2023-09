Le prétoire au féminin

BANDE DESSINÉE

Aurélie Chaney et Djoina Amrani

JEANNE CHAUVIN, LA PLAIDOIRIE DANS LE SANG

Marabulle

Jeanne Chauvin a marqué l’histoire de l’émancipation des femmes. Issue de la petite bourgeoisie, elle est devenue en 1901 la première Française à plaider devant un tribunal. Après la difficulté de ses années d’études dans un milieu extrêmement masculin, pour ne pas dire machiste, à subir les quolibets de ses camarades et les tracasseries de ses professeurs, elle parvint à prêter serment en 1900, à la faveur d’un changement de loi qui autorisait les femmes à exercer la profession d’avocat. Elle deviendra une oreille attentive pour ceux qu’on écoute rarement ou qui n’osent pas prendre la parole, les femmes en premier lieu, les plus modestes aussi. On la retrouve alors à plaider sur un accident…