Les cantonniers demandent reconnaissance de la pénibilité de leur travail

PÉTITION. Les cantonniers ont déposé une pétition intitulée «Des primes oui, pour la pénibilité du travail et la dangerosité du trafic. Non aux primes au mérite, injustes, inutiles, dangereuses pour l’ambiance d’équipe!» La Chancellerie d’Etat indique qu’elle a été remise hier, munie de 135 signatures. Cela représente 99% des employés concernés, fait remarquer le Groupement fribourgeois des cantonniers, dans un communiqué. Depuis près de vingt ans, ils demandent une compensation pour le travail pénible et dangereux. Des revendications restées lettre morte. «Le silence du Conseil d’Etat dans ce dossier touchait à l’irrespect, voire au mépris.» La pétition demande la mise sur pied d’un groupe de travail, une prime de 200 francs par mois et une préretraite possible à 62 ans. XS