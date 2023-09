Médailles régionales aux championnats de Suisse

ATHLÉTISME. Le relais 4 x 100 mètres d’Iris Caligiuri est devenu champion de Suisse, dimanche à Widen (AG). La Romontoise et ses camarades du regroupement COA Lausanne-Riviera ont couru en 44’’77. La sprinteuse a également raflé l’argent sur le relais olympique. Autre titre, celui en 4 x 100 m masculin pour le Semsalois Vincent Gendre et le Glânois Charles Devantay avec le COA Fribourg-Romand, auteur d’un chrono de 40’’30. Le Tourain Jérémy Valnet a décroché le bronze sur le relais olympique, tandis que des U16 se sont illustrés sur le 5 x 80 m. Emmené par Tchelsi Mariano Menoes Vida (SA Bulle), Thomas Dizerens (CS Marsens) et Sacha Feniello (Athletica Veveyse), le COA Fribourg-Romand a été le plus rapide en 45’’78.