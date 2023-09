Même les affiches sont tracées

Battons la campagne

La campagne électorale a vraiment commencé. La preuve: les affiches des candidats fleurissent le long des routes. Moins que par le passé certes, puisque certains partis et candidats ne jouent plus le jeu sous couvert d’écologie, mais quand même. Profitant du bizarre concept d’affichage sauvage autorisé, le moindre poteau bien placé prend des allures de mâts de Cocagne. Cette année, le PLR a dégainé scotch, agrafes et serre-câbles en premier, pour squatter les meilleurs candélabres. Avec une nouveauté, dûment annoncée par communiqué de presse: une app qui permet de localiser toutes les affiches. De quoi signaler celles qui ont subi des dommages et les remplacer le cas échéant. «Nous sommes convaincus que, dans tous les domaines, innover permet de faciliter le quotidien…