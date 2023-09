Madman: un bon grain de folie dans le monde souvent stéréotypé de la BD américaine

Avec Madman, Mike Allred apporte un bon grain de folie créatrice dans le monde souvent stéréotypé de la BD américaine. Le deuxième tome de son intégrale vient de paraître.

ROMAIN MEYER

L’homme est tout de blanc vêtu, même si l’habit change parfois, arborant un éclair rouge avec un point de la même couleur en dessous, à la fois point d’exclamation et possible interrogation. La tête recousue façon monstre de Frankenstein laisse entrevoir la fragmentation de son esprit que l’amnésie sur son identité réelle n’arrange pas. Il constitue un concentré de bizarreries – ne se bat-il pas avec un yoyo? Lui, c’est Madman, un héros masqué pas du tout comme les autres, à la fois miroir de l’imagination sans limites de Michael «Mike» Allred, son créateur, et reflet du petit univers de la bande dessinée…