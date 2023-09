dit Manu

LE PÂQUIER

Manuel Droux, dit Manu, a choisi de mettre fin à ses tourments le samedi 26 août, dans sa 50e année. Un dernier hommage lui a été rendu vendredi dernier, en l’église de La Tour-de-Trême.

Manu est né le 7 novembre 1973 à Riaz, dans le foyer d’André et Monique. Deuxième garçon et petit dernier d’une fratrie de 4 enfants, il est chouchouté par ses deux sœurs, Carol et Murielle, qui s’occupent de lui comme de l’une de leurs poupées. Sa scolarité se déroula sans problème, car il avait de réelles facilités.

L’école obligatoire terminée, il entreprit un apprentissage de mécanicien à l’Arsenal à Bulle. Il termina meilleur apprenti du canton. Par la suite, il travailla chez Mazda puis auprès de Vionnet Motos à Vuadens, dès 1993. Il fut très apprécié pour son calme, pour ses…