Marie-Claude Ruffieux quitte l’exécutif

REMAUFENS. Chargée du dicastère des affaires sociales, de la santé, de la culture, des loisirs et des sports, Marie-Claude Ruffieux a décidé de quitter le Conseil communal de Remaufens. Elle était entrée au sein de l’exécutif en 2016 et avait déjà indiqué qu’elle n’officierait pas durant toute la législature en cours, indique le syndic Stéphane Dorthe. «Marie-Claude Ruffieux est une personne très dynamique et compétente. On ne peut que la remercier pour tout le travail effectué.» L’élection complémentaire aura lieu le dimanche 26 novembre et le dépôt des listes est fixé au lundi 16 octobre à midi. EF