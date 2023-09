VUADENS

Martial Progin s’en est allé paisiblement le soir du dimanche 17 septembre 2023. Il était dans sa 97e année. Un dernier hommage lui sera rendu ce mercredi, en l’église de Vuadens.

Martial a vu le jour le 17 juin 1927 dans le foyer d’Alfred et Delphine Progin, à la ferme de l’Areney, à Bulle. Il grandit entouré de son demi-frère Augustin et de sa sœur Marie-Antoinette. Il effectua sa scolarité à Bulle et termina ses études à l’école des missions, au Bouveret. L’opportunité de travailler dans l’usine Guigoz à Vuadens lui permit d’effectuer sa vie professionnelle au sein de cette entreprise. Commençant par le contrôle du lait chez les producteurs, il évolua jusqu’à occuper un poste dans le laboratoire d’essais.

Actif dans la vie associative, il était membre d’honneur du ski-club.…