Moore, l’homme qui en fait plus

LIVRES. Alan Moore est un ovni culturel. Il est peut-être le plus grand scénariste de bande dessinée vivant: on lui doit des chefs-d’œuvre comme Watchmen, récit qui a changé le visage du comic américain, mais aussi Top 10, Promethea, Providence, V pour Vendetta, The Killing Joke, From Hell, etc. Autant d’ouvrages qui l’ont inscrit au panthéon du neuvième art. Pourtant, cette industrie qui a fait sa réputation l’a aussi profondément déçu, au point qu’il en est devenu son grand pourfendeur aigri. Cela l’a poussé à reprendre la plume, sans images cette fois-ci.

Après le monumental Jérusalem, qui parle de sa ville de Northampton, dans l’est de l’Angleterre, les Editions Bragelonne proposent Illuminations, une plongée dans neuf de ses nouvelles retraçant quarante ans d’écriture. On y retrouve…