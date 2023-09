Morat-Fribourg: Cornelius Kangogo, vainqueur de l'édition 2021, sera là

Le 30 septembre et le 1er octobre, la course Morat-Fribourg vivra sa 89e édition. Pour l’occasion, l’organisation a prévu plusieurs nouveautés dont une épreuve spécialement conçue pour les familles sur le tracé du «mini Morat-Fribourg». Dans un communiqué envoyé en marge de la traditionnelle conférence de presse, les responsables de la course élite ont également levé le voile sur une partie des athlètes présents le dimanche.

Le vainqueur de l’édition 2021, Cornelius Kangogo, sera de la partie. Tout comme plusieurs athlètes ayant terminé parmi les meilleurs l’année dernière: Erick Leon Ndiema (2e), Elvis Chebor Tabarach (3e) ou le Bernois Dominik Rolli (5e).

Chez les femmes, la gagnante du récent GP de Berne, Lydia Jebichii Korir, et sa dauphine, Hilda Jelagat Kiptum, seront de la partie. Cinquième de la dernière édition, la Lucernoise Melanie Maurer tentera de jouer les trouble-fêtes. Le nombre actuel d’inscription est déjà 15% supérieur à celui de l’année passée, annonce le comité d’organisation. Ceci sans prendre en compte le «mini Morat-Fribourg» dont les inscriptions viennent de débuter. PB