Morat-Fribourg, une 89e entre tradition et innovations

La 89e édition de Morat-Fribourg aura lieu le 1er octobre. Le plateau de la course commémorative s’annonce relevé, alors que des nouveautés ont été annoncées par les organisateurs.

GLENN RAY

COURSE À PIED. La course commémorative Morat-Fribourg aura lieu les 30 septembre et 1er octobre prochains. Une 89e édition qui rime avec innovations. Au sein du comité d’abord, avec l’arrivée du nouveau directeur Marc Mauron en février dernier. «Nous avons eu sept mois pour tout organiser: ça a été et c’est toujours un sacré challenge, soufflait le Singinois de 43 ans mardi lors de la conférence de presse. Mais c’est un plaisir d’organiser cette course mythique à la maison.»

Comme de tradition, le Mini-Morat-Fribourg ouvrira l’événement le samedi. Avec des zones de départ et d’arrivée légèrement…