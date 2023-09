Neuf millions pour ne pas fermer Humilimont

MARSENS. Les villas d’Humilimont accueillent un home médicalisé et une crèche. Mais ces deux bâtiments historiques et protégés sont dans un tel état de délabrement que le Grand Conseil a dû débloquer un crédit de 9 millions de francs pour que jeunes et vieux pensionnaires ne soient pas contraints de déménager (La Gruyère du 20 juillet).

«Ce sont des travaux urgents et impératifs pour assurer la sécurité des utilisateurs, a expliqué Bertrand Gaillard (centre, La Roche), rapporteur de la commission. D’autres montants seront nécessaires pour une rénovation complète.» Il a rappelé que la crèche entend rester sur le site, alors que l’EMS va partir, «dans un avenir pas encore bien défini».

Tous les groupes ont soutenu le crédit, voté à l’unanimité. Tous ont aussi déploré le manque d’entretien…