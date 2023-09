Parions sport avec…

Nicolas Schneuwly

23 ans, étudiant en ostéopathie, milieu de terrain de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

La Tour/Le Pâquier vs Echichens

«Ça ne va pas être un match facile, mais on a les qualités pour gagner. On doit se remettre en confiance après notre défaite à Romont.»

Vous préférez… jouer sur un côté ou dans l’axe?

«Etre au cœur du jeu, même si j’ai beaucoup joué sur l’aile ces derniers temps. Ce n’était pas évident au début, mais j’ai pris l’habitude et je me retrouve plus souvent en position de marquer.»

… un contrôle orienté ou une passe en profondeur?

«Un bon contrôle orienté, c’est un joueur d’éliminé. Ensuite, je peux enchaîner.»

… le stade de Bouleyres ou de la…