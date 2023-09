Parions sport avec…

Kevin Pedrosa

20 ans, logisticien, milieu de terrain du CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

CS Romontois vs Dardania Lausanne

«On veut continuer sur notre lancée. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, on veut lâcher le moins de points possible cette saison. Mais il ne faut pas prendre nos adversaires de haut.»

Vous préférez… récupérer la balle ou la pousser au fond?

«La pousser au fond. J’ai déjà marqué trois fois cette saison et ça me procure toujours la même satisfaction.»

… la passe sûre du plat du pied ou la diagonale de 35 mètres?

«C’est plus satisfaisant de mettre une diagonale de 35 mètres, mais la passe du plat du pied est souvent plus efficace.»

… être aligné aux côtés de…