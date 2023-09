Parions sport avec…

Dejan Janjic

25 ans, étudiant en enseignement, défenseur de Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale. de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Châtel-Saint-Denis vs Collex-Bossy

«Victoire de Châtel à domicile. On doit viser encore plus haut que notre 3e place actuelle. La promotion en 1re ligue? Il ne faut avoir peur de le dire: le club a tout pour le faire!»

Vous préférez… défendre ou marquer sur balle arrêtée?

«Défendre, même si j’essaie à chaque match de lober le gardien depuis mon camp (sourire). Je l’ai déjà réussi plusieurs fois. Les longs ballons, c’est mon truc.»

…l’arbitre qui laisse jouer ou laisse réclamer?

«Joker! Des trois cartons jaunes reçus cette saison, un seul l’a été…