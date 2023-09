Perturbations du trafic lors de l’Open Bike

La 33e édition de l’Open Bike se déroulera le 16 septembre en Haute-Gruyère. La course de VTT traversera Gruyères, Grandvillard, Lessoc, Enney, Montbovon et Estavannens.

A Grandvillard, la route de la Sarine sera fermée à la circulation du vendredi 15 septembre à 13 h au lendemain à minuit, indiquent les organisateurs. Elle accueillera la place de fête, avec les aires de départ et d’arrivée. Le jour de la course, plusieurs tronçons au sein de la localité seront fermés entre 11 h 30 et 16 h.

A Lessoc et Estavannens, des fermetures de route seront effectives respectivement de 11 h 30 à 14 h et de 11 h à 17 h. A Gruyères, les routes du Pont et de Saussivue seront bouclées de 11 h 30 à 16 h 30. Enfin, la circulation sera restreinte de 11 h à 17 h dans les rues des Auges et de la Sarine, à Enney. A noter encore que la route de l’Intyamon sera fermée samedi 16 septembre de 11 h à 11 h 30 pour le passage du Tour de Romandie féminin. EF