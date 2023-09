Pixels et caetera

GOAL. Morceau de publicité d’un assureur suisse sur un panneau dans la rue: un homme (genre bobo, barde, lunette, tee-shirt) démarre au volant de son véhicule, laissant sa femme enceinte devant leur maison. Détail du slogan: «Nous assurons tes grands moments, même au volant.» Ce qui semble indiquer que ce n’est pas un départ en vacances, mais vers la maternité. Drôle? Bof. Incitatif? Pas du tout. Réussi? D’une certaine manière, au regard des messages et des situations qui ne passent plus. C’est comme le baiser forcé de Luis Rubiales à la joueuse Jenni Hermoso après la finale du Mondial féminin. Aurait-il embrassé le capitaine du Real Madrid ou du Barça lors de la remise d’une coupe, et que se serait-il passé, selon vous? CLAUDE ZURCHER