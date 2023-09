Pixels et caetera

MONSEIGNEUR TRUMP. Accusation par l’un des leurs de dissimulation d’abus sexuels, exfiltrations de prédateurs sexuels, destructions de preuves, harcèlement sexuel à tous les niveaux, abus de pouvoir, prescription d’actes criminels, barrage par le droit canon… Pourquoi l’Eglise catholique en Suisse aurait-elle échappé aux scandales sexuels, déjà largement dénoncés ailleurs? Un rapport de l’Université de Zurich annonce plus de 1000 abus sexuels dans l’Eglise catholique en Suisse depuis les années 1950 et parle de «la pointe de l’iceberg». Au moins, aux Etats-Unis, les choses sont moins sordides avec Donald Trump. Accusation de tentative de renverser le résultat de l’élection de 2020 dans l’Etat de Géorgie, fausses déclarations, faux et usage de faux, pressions sur des témoins, parjure,…