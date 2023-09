Pollution des sols par les PFAS: le service de l'environnement élabore un plan d'action

Sur base d’un rapport de l’Office fédéral de l’environnement, le service de l’environnement du canton de Fribourg (SEn) a mené une campagne d’analyses des PFAS (voir encadré), ces polluants dangereux pour la santé et l’environnement, entre 2022 et 2023. «Le programme s’est concentré sur 16 lieux (en Veveyse, Gruyère, Sarine, Lac et Broye, ndlr) où ces substances ont pu ou peuvent encore s’introduire dans les eaux souterraines», souligne le SEn dans son communiqué, détaillant ainsi:

6 décharges publiques contenant des déchets d’incendie, déchets industriels, des terres polluées et des résidus issus de l’incinération de déchets urbains et de boue de STEP.

7 entreprises chimiques ou manufacturières susceptibles d'avoir utilisé des PFAS.

3 sites où des incendies importants se sont produits et…