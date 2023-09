Quarantenaire pour Châtel-Saint-Denis-Les Paccots

AUTOMOBILISME. Trois ans après, la course de côte entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots fait son retour ce week-end. Une édition qui marquera le 40e anniversaire de l’épreuve. Ecourté de 265 mètres en raison de travaux, le tracé de 2,23 kilomètres promet du spectacle. «Ça reste la deuxième course de côte la plus rapide de Suisse», rappelle Cédric Leuba, directeur de course et président de l’écurie locale des Lions. Trois séances d’essais libres samedi à partir de 13 h, puis trois manches de course dès dimanche matin attendent les 140 pilotes au départ. GR