Rachat et travaux en vue pour Charmey Aventures

«Cela fait partie de notre stratégie de diversification débutée depuis la relance, en 2019.» Claude Gendre, codirecteur de TeleCharmey, se dit content du rachat des activités de Charmey Aventures. Et pour cause, cela fait maintenant quatre ans que la société lorgnait sur le parc d'accrobranche.

Pourquoi une si longue attente? Claude Gendre évoque les réflexions menées avec l'actuelle propriétaire Martine Giner et l'évaluation du prix d'une telle structure. Un montant qu'il ne souhaite d'abord pas révéler.«Mais on peut dire que tout le monde est content», lâche-t-il avant d'annoncer que le rachat et les futurs travaux se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de francs.

Des travaux, oui, car TeleCharmey compte bien remettre au goût du jour le parc. «On va créer deux nouveaux parcours…