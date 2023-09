Retour de la Bénichon en Vieille-Ville de Romont

L’Office du tourisme de Romont et sa région annonce la tenue de la Bénichon dans le chef-lieu glânois les 8 et 9 septembre. Cette année, la manifestation prendra place dans la cour de la Maison St-Charles. Une cantine accueillera le repas des entreprises le vendredi à midi, puis, dès 16 h, un afterwork et une soirée DJ.

Samedi, le menu traditionnel de Bénichon sera servi dès 11 h 30. Les visiteurs pourront aussi découvrir un marché des artisans de 10 h à 16 h. Pour les plus jeunes, diverses activités sont proposées: découverte des animaux de la ferme, marché anglais, carrousel et divers jeux. L'animation musicale sera assurée par le groupe d’accordéonistes Accord’Accord. EF