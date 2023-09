Romont se prépare à recevoir le peloton mondial féminin

CYCLISME. La nouvelle a été confirmée jeudi: l’étape-reine du Tour de Romandie féminin partira de Romont, le samedi 16 septembre prochain, en direction de Torgon (VS). Dix-sept équipes et 102 participantes sont annoncées, parmi lesquelles la championne de Suisse Marlen Reusser et la lauréate hollandaise du Tour de France Demi Vollering. A Romont, le départ sera donné à 10 h 13 entre le Bicubic et l’Epicentre. Un village vélo sera monté pour l’occasion. «Nous sommes prêts à 90%», note le président d’organisation Jean-Bernard Favre, fier de recevoir l’élite féminine en Glâne. QD