Rue: le bâtiment historique du Trieur sera rénové

"C'est un soulagement, réagit le syndic de Rue, Joseph Aeby. Ce projet était ce que nous appelons un cadavre dans les tiroirs, c'est-à-dire un dossier que nous ne réglions pas". Et pour cause: si l'édifice a subi une première rénovation en 2011, depuis, il a essuyé trois refus de réfection, dont un ultime en 2019, à la suite d'un référendum. Malgré, le préavis défavorable de la Commission financière sur cet investissement, le Conseil général de Rue a accepté hier soir par 18 voix, contre 5 non et 1 abstention, un crédit de 1,7 million pour la remise en état du bâtiment protégé du Trieur, datant du XVe ou du XVIe siècle et qui appartient à la commune.

Le projet est un "gros mille-feuille", poursuit le syndic. "Pléthore d'autres projets, à l'instar de l'installation du local technique du chauffage à distance (CAD) et la rénovation de la salle de musique, devraient voir le jour à la suite de l'acceptation de ce soir". Si le dossier doit encore être mis à l'enquête, les travaux pourraient débuter en septembre 2024 pour une durée approximative d'une année, conclut Joseph Aeby.