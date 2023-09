Série: dans la «poche» d’un quarterback

FOOTBALL AMÉRICAIN. Le poste de quarterback est une exception dans le sport collectif. Rares sont en effet les joueurs qui possèdent une telle influence sur le jeu. Leaders techniques et tactiques, les quarterbacks dirigent et ajustent leurs coéquipiers sur chaque action offensive. Et tentent, drive après drive, de trouver la passe décisive menant leurs receveurs au touchdown. Dans sa série Quarterback, sortie en juillet, la plate-forme américaine Netflix propose une plongée remarquable dans les coulisses d’une position aussi convoitée qu’exposée. En retraçant la saison 2022-2023 de trois vedettes de la National Football League (NFL): Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City, Marcus Mariota des Falcons d’Atlanta et Kirk Cousins des Vikings du Minnesota. Un casting réussi, tant ces trois…